Украину раскалит до максимума: синоптики дали новый прогноз погоды

Погода в Украине (фото: pixabay.com)

Погода в Украине будет невыносимо жаркой в ближайшие дни

Погода в Украине будет адски жаркой в среду, 29 июля, почти по всей территории страны. Впрочем, уже к четвергу пекло начнет отступать, а в последний день месяца синоптики обещают облегчение - в некоторых областях будет и вовсе +21 градус днем.

Синоптики Украинского гидрометцентра показали новые карты погоды. Судя по ним, жарко 29 июля - от +29 до +34 градусов - будет повсюду. Лишь на Западе температура немного ниже (+26+30) градусов.

Причем западные области, а также Житомирская, Винницкая, а по данным Наталки Диденко и часть Киевской, окажутся под угрозой гроз с дождями, градом и шквалами в 15-20 метров в секунду.

В Киеве завтра осадки возможны во второй половине дня и вечером. Днем будет жарко (+32+34), горячей в столице будет и ближайшая ночь (+18+20 градусов).

Погода в Украине 29 июля (фото: meteo.gov.ua)

А вот 30 июля погода несколько поменяется. Если на Юге и Востоке жара усилится до +35 градусов (исключение - Одесская область с +27+29), то на Север и Запад придет послабление (+24+29). Циклон с грозой переместится в Центр, где "градус" тоже немного снизится (+29+32).

Пятница, 31 июля, принесет более кардинальные перемены погоды. На Западе, Севере и в Центре ожидается +21+26 градусов (ночью даже +11+15), а на юго-востоке +26+30 (ночью +17+21). Дожди с грозами в последний день июля вероятны в южном и восточном регионе.

Погода в Украине 30 и 31 июля (фото: meteo.gov.ua)

Синоптик Наталка Диденко ранее предупредила о том, что в Украину ворвется северный циклон Dana, который "раздвинет" два жарких циклона и принесет грозы.

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