В Украину ворвется северный циклон Dana: какие области пострадают от непогоды

Погода в Украине (фото: pixabay.com)

Погода в Украине будет жаркой и в то же время с грозами, дождями и порывами ветра

Погода в Украине завтра, 29 июля, покажет настоящую борьбу между двумя антициклонами Albrecht и Balu и северным циклоном Dana. Последний ворвется в жару и будет заправлять погодой на Западе, Винницкой, Житомирской и частично Киевской областях.

Так, по словам синоптика Наталки Диденко, атмосферный фронт циклона Dana принесет грозовые дожди в названную выше часть страны. А вот остальная территория будет принадлежать сухой воздушной массе.

В среду в течение дня ожидается +30+35 градусов, в западных областях +26+30 градусов.

В Киеве завтра вероятны грозы и местами дожди. Наибольшая вероятность осадков во второй половине дня и вечером. Завтра в столице будет жарко - до +33 градусов.

Но уже в четверг в Киев придет послабление до +26+27 градусов, а в пятницу, субботу и воскресенье ожидается существенный спад до +22+24 градусов.

В то же время, по информации Укргидрометцентра, 28-29 июля в центральных, восточных, Сумской, Одесской, Николаевской областях и Крыму чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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