Україну розжарить до максимуму: синоптики дали новий прогноз погоди

Погода в Україні (фото: pixabay.com)

Погода в Україні буде нестерпно спекотною в найближчі дні

Погода в Україні буде пекельно спекотною у середу, 29 липня, майже по всій території країни. Втім, вже в четвер пекло почне відступати, а в останній день місяця синоптики обіцяють полегшення - в деяких областях буде і зовсім +21 градус вдень.

Синоптики Українського гідрометцентру показали нові карти погоди. Судячи з них, спекотно 29 липня - від +29 до +34 градусів - буде всюди. Лише на Заході температура трохи нижче (+26+30) градусів.

Причому західні області, а також Житомирська, Вінницька, а за даними Наталки Діденко і частина Київської, опиняться під загрозою гроз з дощами, градом і шквалами до 15-20 метрів в секунду.

У Києві завтра можливі опади у другій половині дня і ввечері. Вдень буде жарко (+32+34), гарячою в столиці буде і найближча ніч (+18+20 градусів).

Погода в Україні 29 липня (фото: meteo.gov.ua)

А ось 30 липня погода дещо зміниться. Якщо на Півдні та Сході спека посилиться до +35 градусів (виняток - Одеська область з +27+29), на Північ і Захід прийде послаблення (+24+29). Циклон з грозою переміститься в Центр, де "градус" теж трохи знизиться (+29+32).

П'ятниця 31 липня, принесе більш кардинальні зміни погоди. На Заході, Півночі і в Центрі очікується +21+26 градусів (вночі навіть +11+15), а на південному сході +26+30 (вночі +17+21). Дощі з грозами в останній день липня вірогідні в південному і східному регіоні.

Погода в Україні 30 і 31 липня (фото: meteo.gov.ua)

Синоптик Наталка Діденко раніше попередила про те, що в Україну увірветься північний циклон Dana, який "розсуне" два жарких циклони та принесе грози.

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