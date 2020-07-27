Украину раскалит до +36: синоптики рассказали, как долго продержится жара

Погода в Украине вскоре принесет мощную жару, которая раскалит некоторые области до +36 градусов. Но синоптики говорят, что пекло продлится недолго - в ситуацию вмешается атмосферный фронт с грозовыми дождями.

Пик жары в +33+36 градусов ожидается в среду, 29 июля, но горячо будет уже во вторник, 28 числа.

Так, синоптик Наталка Диденко в Facebook пишет, что завтра, 28 июля температура воздуха составит в большинстве областей +28+33 градуса. Но на Западе во вторник температура будет ниже (+25+28).

Что касается дождей с грозами, то завтра они наиболее вероятны в Крыму, в Запорожской, Донецкой областях, южной части Луганщины, а также в Житомирской, Ровенской, Винницкой областях.

А вот большинство западных областей завтра отдохнут от дождей.

В Киеве 28-го июля предполагается сухая жаркая погода. В течение дня +30+32 градуса.

"Жара в столице продлится первую половину недели, в четверг, 30-го июля, придет атмосферный фронт с грозовыми дождями и сбросит с температурного трона жару до +25 градусов", - добавила синоптик.

В Украинском гидрометцентре также прогнозируют пик жары в среду, 29 июля. В четверг, 30 числа, прохладнее станет на Западе и Севере, но Юг, Центр и Восток все еще будут под "высокими градусами". Впрочем прохладная волна докатится и туда к 31 июля.

Ранее мы писали, что курорт Кирилловка ушел под воду, из-за чего он стал продолжением Азовского моря.

А совсем недавно Киев затопило ливнями и засыпало градом, в сети появились фото и видео.