Україну розжарить до +36: синоптики розповіли, як довго протримається спека

Погода в Україні незабаром принесе потужну спеку, яка розпече деякі області до +36 градусів. Але синоптики кажуть, що пекло триватиме недовго - в ситуацію втрутиться атмосферний фронт з грозовими дощами.

Пік спеки до +33+36 градусів очікується у середу, 29 липня, але гаряче буде вже у вівторок, 28 числа.

Так, синоптик Наталка Діденко в Facebook пише, що завтра, 28 липня температура повітря складе в більшості областей +28+33 градуси. Але на Заході у вівторок температура буде нижче (+25+28).

Що стосується дощів з грозами, то завтра вони найбільш вірогідні в Криму, Запорізькій, Донецькій областях, південній частині Луганщини, а також у Житомирській, Рівненській, Вінницькій областях.

А ось більшість західних областей завтра відпочинуть від дощів.

У Києві 28-го липня передбачається суха спекотна погода. Протягом дня +30+32 градуси.

"Спека в столиці триватиме першу половину тижня, в четвер, 30-го липня, прийде атмосферний фронт з грозовими дощами і скине з температурного трону спеку до +25 градусів", - додала синоптик.

В Українському гідрометцентрі також прогнозують пік спеки у середу, 29 липня. У четвер, 30 числа, прохолодніше стане на Заході і Півночі, але Південь, Центр і Схід все ще будуть під "високими градусами". Втім прохолодна хвиля докотиться і туди до 31 липня.

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