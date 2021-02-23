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В Украину привезли первую партию индийской вакцины от коронавируса (видео)

Автор: Людмила Жукова

23 февраля в Украину прилетела первая вакцина от коронавируса Covishield производства Индии.

Об этом сообщается на видео телеканала "Суспільне".

Всего в нашу страну 23 февраля привезли 500 тысяч доз. Партия вакцин прилетела в аэропорт "Борисполь". На сегодня получена первая партия препарата компании AstraZeneca.

Как сообщил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, сразу по прибытии COVID-вакцины в Украине ее одновременно развезут по областным складам на 11 машинах. Первыми вакцину получат Житомирская, Киевская, Черниговская, Черкасская, Полтавская, Винницкая области и Киев, в остальные регионы вакцина приедет на следующий день.

В Украину прибыла первая партия вакцины от коронавируса

Отметим, что 22 февраля в Украине зарегистрировали вакцину против COVID-19 Oxford/AstraZeneca для экстренного медицинского применения. Это решение принял Минздрав.

Как мы ранее писали, врач рассказал о плюсах и минусах индийской вакцины Covishield.

Также мы сообщали, что председатель Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко рассказал, почему вакцину из Индии нельзя использовать для вакцинации.

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