Слабая защита: врач рассказал о плюсах и минусах индийской вакцины Covishield

После появления этой новости украинцы в сетях взорвались гневом, почему же в страну везут именно эту вакцину, желающих привиться также поубавилось, а глава Национальной медицинской палаты завил, что препарат нельзя использовать для вакцинации .

23 февраля в 10 утра в Украину прилетит первая индийская вакцина Covishield . Этот препарат разработчика AstraZeneca выпускается по лицензии в Индии на мощностях Serum Institute.

Известный врач из Ровно Павел Сильковский рассказал в комментарии Styler об эффективности индийской вакцины, а также о том, почему не стоит разбрасываться словами, что в Индии все плохое.

"Генерики могут отличаться от брендовых препаратов"

Павел отмечает, что эффективность генерика Covishield всего лишь 63%, в то время как у оригинальной вакцины она была свыше 70%.

"Известно, что вакцина Covishield изготавливается по лицензии фарм-компании AstraZeneca и является ее, так сказать, копией или генериком. Все генерики могут отличаться по своей эффективности от оригинальных брендовых препаратов. Не исключением является и указанная вакцина. Если оригинальная вакцина AstraZeneca показала разный процент эффективности в разных странах, но он везде был выше 70%, то заявленная эффективность вакцины Covishield - 63%. Это неплохой результат как для генерика, но слабый как для создания защиты от коронавирусной болезни", - рассказал медик.

Сильковский отмечает, что в сложившихся реалиях, возможно, эта вакцина лучше, чем совсем ничего.

"Когда речь шла о китайской вакцине Sinovac, то Украина не собиралась ее покупать, если эффективность будет ниже 70%. И все же даже такая вакцина, пожалуй, лучше, чем полное отсутствие любых", - отметил врач.

Не все индийское плохое и дешевое

Доктор озвучивает свое мнение, что если вакцина - лицензионный продукт, то все должно быть в порядке, но в любом случае вакцина - это не панацея.

"Неправильно говорить, что все индийское - плохое и дешевое. Но сейчас мы говорим не обо всем, а о конкретном препарате для защиты от вируса. И его заявленная ​​эффективность, мягко говоря, низковата. Что касается безопасности, то если это лицензионный продукт, то с безопасностью все должно быть в порядке. Но в любом случае для нашей страны даже самая эффективная вакцина уже не может стать панацеей", - считает медик.

Для некоторых вакцина не нужна

Так как на момент начала вакцинации у большого процента населения (вероятно, более 50%) уже будет естественный иммунитет после перенесенной болезни и не потребует обязательной вакцинации вообще, говорит врач.

"Как видите, эпидемия в Украине приходит и без вакцинации и причина тому - большое количество переболевших, которые уже не являются переносчиками болезни. Есть вероятность, что вакцинация поможет в борьбе с пандемией, но скорее всего, это не будет определяющим фактором ", - поделился своим мнением Павел.