Эксперт рассказал, почему нельзя применять вакцину Covishield, которая едет в Украину

Вакцина от коронавируса Covishield производства Serum Institute India ожидается в Украине до конца февраля. В Украину прибудет первая партия объемом 500 тысяч доз. Председатель Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко рассказал, почему препарат нельзя использовать для вакцинации.

"Вакцина, которую везет Максим Степанов, отмасштабированная на мощностях индийского института сывороток по лицензии Oxford и AstraZeneca. Но есть еще одна проблема. Поскольку у нас Степанов — это ходячая катастрофа, и он в очередной раз втянул в свою авантюру руководство нашей страны. Проблема в том, что Индийский Институт сывороток (ИИС) не имеет GMP-сертификации", - рассказал Сергей Кравченко.

Как оказалось, у индийской вакцины нет национальной GMP-сертификации, то есть она не может быть здесь зарегистрирована и использована.

"Только неделю назад Индийский институт сывороток подал в Министерство здравоохранения обоснованные ответы, документально подтверждены об устранении этих недостатков. Сейчас ИИС не имеет украинской национальной GMP-сертификации. В таком случае вакцина пока не может быть зарегистрирована на территории Украины и использована. Кроме того, только в среду поднимут вопрос о том, чтобы повторно отправить инспекцию в Индию на производственные мощности ИИС для повторной инспекции", - говорит Кравченко.

По словам эксперта, украинские инспекторы должны вылететь в Индию и провести инспекцию, если нет замечаний - вакцину можно будет использовать. Кстати, закупочная цена вакцины 3 доллара.

"В настоящее время эту вакцину нельзя ни завозить, ни проводить регистрацию, ни использовать. Цена этой вакцины для индийского правительства составляет менее 3 долларов. По какой стоимости покупать Украины, мне неизвестно. На самом деле этот препарат не является брендовым, это не AstraZeneca, это непосредственно вакцина, произведенная по лицензии ИИС под другим торговым названием — Covishield ", — сказал он.