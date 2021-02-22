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Эксперт рассказал, почему нельзя применять вакцину Covishield, которая едет в Украину

Новина українською → Понедельник 22 февраля 2021 14:43
Эксперт рассказал, почему нельзя применять вакцину Covishield, которая едет в Украину Индийский Институт сывороток не имеет GMP-сертификации (фото: Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Вакцина от коронавируса Covishield производства Serum Institute India ожидается в Украине до конца февраля. В Украину прибудет первая партия объемом 500 тысяч доз. Председатель Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко рассказал, почему препарат нельзя использовать для вакцинации.

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

"Вакцина, которую везет Максим Степанов, отмасштабированная на мощностях индийского института сывороток по лицензии Oxford и AstraZeneca. Но есть еще одна проблема. Поскольку у нас Степанов — это ходячая катастрофа, и он в очередной раз втянул в свою авантюру руководство нашей страны. Проблема в том, что Индийский Институт сывороток (ИИС) не имеет GMP-сертификации", - рассказал Сергей Кравченко.

Как оказалось, у индийской вакцины нет национальной GMP-сертификации, то есть она не может быть здесь зарегистрирована и использована.

"Только неделю назад Индийский институт сывороток подал в Министерство здравоохранения обоснованные ответы, документально подтверждены об устранении этих недостатков. Сейчас ИИС не имеет украинской национальной GMP-сертификации. В таком случае вакцина пока не может быть зарегистрирована на территории Украины и использована. Кроме того, только в среду поднимут вопрос о том, чтобы повторно отправить инспекцию в Индию на производственные мощности ИИС для повторной инспекции", - говорит Кравченко.

По словам эксперта, украинские инспекторы должны вылететь в Индию и провести инспекцию, если нет замечаний - вакцину можно будет использовать. Кстати, закупочная цена вакцины 3 доллара.

"В настоящее время эту вакцину нельзя ни завозить, ни проводить регистрацию, ни использовать. Цена этой вакцины для индийского правительства составляет менее 3 долларов. По какой стоимости покупать Украины, мне неизвестно. На самом деле этот препарат не является брендовым, это не AstraZeneca, это непосредственно вакцина, произведенная по лицензии ИИС под другим торговым названием — Covishield ", — сказал он.

Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов вылетел в Индию на переговоры по поставкам вакцин от коронавируса для украинцев.

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