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В Україну привезли першу партію індійської вакцини від коронавірусу (відео)

Автор: Людмила Жукова

23 лютого в Україну прилетіла перша вакцина від коронавіруса Covishield виробництва Індії.

Про це повідомляється на відео телеканалу "Суспільне".

Всього в нашу країну 23 лютого привезли 500 тисяч доз. Партія вакцин прилетіла в аеропорт "Бориспіль". На сьогодні отримана перша партія препарату компанії AstraZeneca.

Як повідомив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, відразу після прибуття COVID-вакцини в Україні її одночасно розвезуть по обласним складів на 11 машинах. Першими вакцину отримають Житомирська, Київська, Чернігівська, Черкаська, Полтавська, Вінницька області та Київ, в інші регіони вакцина приїде на наступний день.

В Україну прибула перша партія вакцини від коронавіруса

Зазначимо, що 22 лютого в Україні зареєстрували вакцину проти COVID-19 Oxford/AstraZeneca для екстреного медичного застосування. Це рішення прийняв Моз.

Як ми раніше писали, лікар розповів про плюси і мінуси індійської вакцини Covishield.

Також ми повідомляли, що голова Національної медичної палати України Сергій Кравченко розповів, чому вакцину з Індії не можна використовувати для вакцинації.

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