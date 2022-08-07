ua ru
Нд, 07 серпня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Україну приїхала голлівудська зірка Джессіка Честейн (відео)

Новость на русском →
Київ, Неділя 07 серпня 2022 16:35
В Україну приїхала голлівудська зірка Джессіка Честейн (відео) Фото: голлівудська зірка Джессіка Честейн приїхала до Києва (instagram.com/jessicachastain)
Автор: Анна Шиканова

До Києва приїхала знаменита американська актриса Джессіка Честейн. Вона вже поспілкувалася з дітьми з Херсона та Чернігова, які проходять лікування в столичній лікарні Охматдит.

Про це повідомляє "Суспільне".

Американська актриса і продюсер Джессіка Честейн прибула до Києва. Актриса відвідала дитячу лікарню "Охматдит", де їй розповіли про роботу медичного центру під час воєнного стану.

Зірка "Інтерстеллару" поспілкувалася з дітьми з Херсона та Чернігова, які проходять лікування в медичному центрі та отримала подарунки від малюків.

У планах у Джесіки Честейн - відвідування Ірпеня і зустріч з президентом України Володимиром Зеленським і главою ОП Андрієм Єрмаком.

Хто така Джессіка Честейн

Американська актриса і продюсер Джессіка Честейн вперше з'явилася на екранах в популярних телесеріалах "Закон і порядок", "Швидка допомога" і "Вероніка Марс".

У 2011 році вийшов фільм Терренса Маліка "Древо життя", який приніс Честейн всесвітню популярність і безліч нагород і номінацій - "Оскар", "Золотий глобус" і BAFTA.

У 2012 вона зіграла у фільмах "Самий п'яний округ у світі" і "Ціль номер один", за які також отримала багато нагород.

В Україну приїхала голлівудська зірка Джессіка Честейн (відео)В Україну приїхала голлівудська зірка Джессіка Честейн (відео)В Україну приїхала голлівудська зірка Джессіка Честейн (відео)

Фото: Джессіка Честейн (instagram.com/jessicachastain)

Ще Джессіка Честейн знялася у відомих фільмах - "Мама", "Найжорстокіший рік", "Інтерстеллар", "Небезпечна гра Слоун", "Багряний пік", "Марсіанин", "Очі Теммі Фей".

Голлівудська зірка підтримує Україну і неодноразово писала про українців на своїй сторінці в Instagram.

До речі, Джессіка Честейн не єдина голлівудська зірка, яка відвідала Україну. Раніше підтримати українців приїжджали Шон Пенн, Бен Стіллер і Анджеліна Джолі.

Читайте РБК-Україна в Google News
актриса Голливуд
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя