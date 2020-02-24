В Украину идет рекордное потепление: синоптики назвали дату

Погода в Украине в ближайшие дни резко изменится - в страну придет аномальное потепление до +15 градусов, ветер утихнет, а осадки будут минимальными. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра и Наталки Диденко.

Теплеть начнет уже во вторник, 25 февраля, а температурный пик в стране ожидается в среду, 26 числа.

По прогнозу Наталки Диденко, 25 февраля Украина окажется под влиянием очередного циклона, который обусловит осадки только на Западе, а также вероятно в Винницкой, Житомирской областях, а также в западной части Киевщины.

На остальных территориях будет сухо, но ближайшей ночью сегодняшний мощный атмосферный фронт еще покажет себя на Востоке мокрым снегом и штормовым ветром.

"Ближайшей ночью сильный ветер еще побушує, завтра днем стихнет, разве что в дневные часы на Востоке и Западе местами будет достигать порывов 15-20 м/сек", - пишет Диденко.

Температура воздуха во вторник составит от +3 до +9 градусов.

В Киеве 25 февраля существенных осадков не будет, ветер ближайшей ночью будет все еще сильным, но завтра днем ослабнет. Ночью в столице от 0 до +2 градусов, днем +5 выше нуля.

"В среду в Украине ожидается ощутимое потепление, до +6... +14 градусов", - пишет синоптик.

Погода в Украине (скрин: facebook.com/tala.didenko)

С прогнозом Наталки Диденко согласны синоптики Украинского гидрометцентра, которые дают еще более оптимистичный прогноз потепления в среду - до +15 градусов.

Теплее всего 26 февраля будет в западных, центральных и южных областях (+9... +15). По северной и восточной границе от +5 до +10 тепла.

В Киеве в среду +8... +10, но будет пасмурно, вероятен небольшой дождь.

Погода в Украине 25 и 26 февраля (meteo.gov.ua)