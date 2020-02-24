В Україну йде рекордне потепління: синоптики назвали дату

Погода в Україні найближчими днями різко зміниться - в країну прийде аномальне потепління до +15 градусів, вітер вщухне, а опади будуть мінімальними. Про це свідчать дані Українського гідрометцентру та Наталки Діденко.

Теплішати почне вже у вівторок, 25 лютого, а температурний пік в країні очікується в середу, 26 числа.

За прогнозом Наталки Діденко, 25 лютого Україна опиниться під впливом чергового циклону, який зумовить опади тільки на Заході, а також ймовірно у Вінницькій, Житомирській областях, а також у західній частині Київщини.

На інших територіях буде сухо, але найближчої ночі сьогоднішній потужний атмосферний фронт ще покаже себе на Сході мокрим снігом і штормовим вітром.

"Найближчої ночі сильний вітер ще побушує, завтра вдень стихне, хіба що в денні години на Сході та Заході місцями буде досягати поривів 15-20 м/сек", - пише Діденко.

Температура повітря у вівторок складе від +3 до +9 градусів.

В Києві 25 лютого істотних опадів не буде, вітер найближчої ночі буде все ще сильним, але завтра вдень ослабне. Вночі у столиці від 0 до +2 градусів, вдень +5 вище нуля.

"У середу в Україні очікується відчутне потепління до +6... +14 градусів", - пише синоптик.

Погода в Україні (скрін: facebook.com/tala.didenko)

З прогнозом Наталки Діденко згодні синоптики Українського гідрометцентру, які дають ще більш оптимістичний прогноз потепління в середу - до +15 градусів.

Найтепліше 26 лютого буде в західних, центральних і південних областях (+9... +15). По північній і східній межі від +5 до +10 тепла.

У Києві в середу +8... +10, але буде хмарно, можливий невеликий дощ.

Погода в Україні 25 і 26 лютого (meteo.gov.ua)