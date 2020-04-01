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Синоптики резко изменили прогноз погоды на апрель

STYLERЖизнь    01.04.2020 - 14:09
Синоптики резко изменили прогноз погоды на апрель
Погода в Украине (фото: pixabay.com)

Погода в Украине в апреле преподнесет не очень приятный сюрприз украинцам

Погода в Украине в апреле обещает быть не такой теплой, как прогнозировали синоптики ранее. Заморозки могут быть даже в средине месяца, а весеннее тепло придет разве что к концу апреля. Какой будет погода во втором месяце весны - в прогнозе синоптиков Gismeteo, Метеопрог и Weather.

Согласно прогнозу синоптиков Gismeteo на месяц для Киева, на следующей неделе, с 6 по 11 апреля придет потепление. Но потом снова похолодает, будут идти дожди, а ночью возможны заморозки.

В таких погодных качелях Украина будет жить до последних дней месяца, разве что ночных морозов больше не будет. И лишь конец апреля сможет порадовать теплом в +20 градусов днем и +10 - ночью.

Синоптики резко изменили прогноз погоды на апрель

Погода в Киеве на месяц (gismeteo.ua)

Синоптики ресурса Weather дают более оптимистичный прогноз. На их графике видно, что показатели до +20 придут в страну уже 11-15 апреля. Но 5-6 апреля похолодает.

Синоптики резко изменили прогноз погоды на апрель

Погода в Киеве с 1 по 15 апреля (meteoprog.ua)

Согласно же данным синоптиков ресурса "Метеопрог", тепло придет в страну уже с 11 числа. Причем в первую половину апреля погода будет сухой, и малооблачной.

Синоптики резко изменили прогноз погоды на апрель

Погода в Киеве с 1 по 15 апреля (weather.com)

Ранее ученые рассказали, что коронавирус может исчезнуть уже в апреле при условии, что в природе произойдет некое "биологическое чудо"

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