Украину в ближайшие дни накроют сильные заморозки

Иллюстративное фото (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Заморозки в воздухе и на поверхности почвы достигнут -5

Погода в Украине в ближайшие дни ухудшится, ожидаются сильные заморозки в воздухе и на поверхности почвы. Об этом говорится в сообщении Гидрометцентра при Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что на Левобережной части Украины ночью 12 и 13 апреля ожидаются сильные заморозки (на поверхности почвы и в воздухе) до -5. При этом в восточных регионах заморозки ожидаются и ночью 14 апреля.

В Киеве ночью 12 апреля ожидаются сильные заморозки до -2, в Киевской области - до -5 (II уровень опасности - оранжевый).

Напомним, ранее сообщалось, что двое задержанных, которые устроили масштабный пожар в Житомирской области, признались еще в одном поджоге. Их задержали вблизи села Рубежовка Народичского района. Один из них поджег поле, другой - лесополосу. Позже они признались еще в одном поджоге в селе Гуто-Марятин вблизи Рубежовки.

Отметим, на этой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Верховная рада должна усилить наказание за поджог сухостоя.

"Я приветствую увеличение штрафов за сжигание сухостоев до 6 тысяч гривен. В то же время я предлагаю парламенту подумать о возможности более жесткого уголовного наказания за такие бездумные действия", - заявил он.