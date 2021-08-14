В Украину прибыл новый электропоезд Stadler для испытаний: характеристики и первые фото

Также он опубликовал фото новинки, на которой уже красуется логотип "Укрзализныци".

Максимальная скорость, которую может развить электропоезд ЭПМ Stadler Flirt, составляет 160 км/ч. Поезд имеет вместимость 262 человек. Вагоны делятся на 1 и 2 классы.

"Ждем официальную презентацию поезда", - пишет Васильев.

Электропоезд Stadler Flirt прибыл в Украину на испытания (фото: facebook.com/ol.vasilyev)

Технические характеристики электропоезда Stadler Flirt

Как говорится на сайте компании, производство таких электропоездов было завершено в январе этого года, и первые пятивагонные электрички были сделаны для Беларуси.

Длина составов составляет 92 960 мм;

ширина кузова - 3 480 мм.

В зоне 1 класса (повышенной комфортности) расположено 16 мест. Здесь предусмотрены комфортабельные кресла со спинкой, регулируемой по углу наклона, индивидуальные подлокотники. Эта зона отделена стеклянной перегородкой с электрическим приводом. Предусмотрены места для размещения крупногабаритного багажа, гардероб для верхней одежды.

В салонах 2 класса установлены мягкие сидения с подлокотниками по системе "3+2".

Каждое окно в поездах Flirt оснащено солнцезащитными рулонными шторами.

В поезде - 3 туалетных комплекса, один из которых предусмотрен для лиц с ограниченными физическими возможностями.

В одном из салонов электропоезда предусмотрены зоны для перевозки детских колясок, крупногабаритного багажа или перевозки трех велосипедов.

Поезда оборудованы кондиционерами с интегрированным внутри бактерицидным модулем обработки рециркулируемого воздуха.

В поездах есть Wi-Fi и система усиления сигнала GSM.

Напомним, в июле швейцарская компания Stadler выбрала место для развертывания завода по производству электропоездов в Украине.