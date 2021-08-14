В Украину прибыл новый электропоезд Stadler для испытаний: характеристики и первые фото

В Украину прибыл для испытаний электропоезд производства швейцарской компании Stadler ("Штадлер"), модель ЭПМ (электропоезд для межрегиональных перевозок) Flirt на пять вагонов. Тестировать работу иностранной электрички будут в Киевской области.
Об этом 14 августа передал Олег Васильев в своем Facebook.
Также он опубликовал фото новинки, на которой уже красуется логотип "Укрзализныци".
Максимальная скорость, которую может развить электропоезд ЭПМ Stadler Flirt, составляет 160 км/ч. Поезд имеет вместимость 262 человек. Вагоны делятся на 1 и 2 классы.
"Ждем официальную презентацию поезда", - пишет Васильев.
Электропоезд Stadler Flirt прибыл в Украину на испытания (фото: facebook.com/ol.vasilyev)
Как говорится на сайте компании, производство таких электропоездов было завершено в январе этого года, и первые пятивагонные электрички были сделаны для Беларуси.
Напомним, в июле швейцарская компания Stadler выбрала место для развертывания завода по производству электропоездов в Украине.
Ранее сообщалось, что Укрзализныця изменила внешний вид вагонов накануне празднования 30-летия Независимости Украины.
Также мы рассказывали и показывали, как выглядит новый поезд Укрзализныци Киев-Одесса внутри.