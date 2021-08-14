До України прибув новий електропоїзд Stadler для випробувань: характеристики і перші фото

Також він опублікував фото новинки, на якій вже красується логотип "Укрзалізниці".

Максимальна швидкість, яку може розвинути електропоїзд ЕПМ Stadler Flirt, становить 160 км/год. Поїзд має місткість 262 людей. Вагони діляться на 1 і 2 класи.

"Чекаємо на офіційну презентацію поїзда", - пише Васильєв.

Електропоїзд Stadler Flirt прибув до України на випробування (фото: facebook.com/ol.vasilyev)

Технічні характеристики електропоїзда Stadler Flirt

Як йдеться на сайті компанії, виробництво таких електропоїздів було завершено в січні цього року, і перші п'ятивагонні електрички були зроблені для Білорусі.

Довжина складів становить 92 960 мм;

ширина кузова - 3 480 мм.

У зоні 1 класу (підвищеної комфортності) розташовано 16 місць. Тут передбачені комфортабельні крісла зі спинкою, регульованою по куту нахилу, індивідуальні підлокітники. Ця зона відокремлена скляною перегородкою з електричним приводом. Передбачені місця для розміщення великогабаритного багажу, гардероб для верхнього одягу.

У салонах 2 класу встановлені м'які сидіння з підлокітниками по системі "3+2".

Кожне вікно в поїздах Flirt оснащено сонцезахисними рулонними шторами.

У поїзді - 3 туалетні комплекси, один з яких передбачений для осіб з обмеженими фізичними можливостями.

В одному з салонів електропоїзда передбачені зони для перевезення дитячих колясок, великогабаритного багажу або перевезення трьох велосипедів.

Потяги обладнані кондиціонерами з інтегрованим всередині бактерицидним модулем обробки рециркульованого повітря.

У поїздах є Wi-Fi та система посилення сигналу GSM.

Нагадаємо, в липні швейцарська компанія Stadler вибрала місце для розгортання заводу з виробництва електропоїздів в Україні.