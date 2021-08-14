До України прибув новий електропоїзд Stadler для випробувань: характеристики і перші фото

До України прибув для випробувань електропоїзд виробництва швейцарської компанії Stadler ("Штадлер"), модель ЕПМ (електропотяг для міжрегіональних перевезень) Flirt на п'ять вагонів. Тестувати роботу іноземної електрички будуть у Київській області.
Про це 14 серпня передав Олег Васильєв у своєму Facebook.
Також він опублікував фото новинки, на якій вже красується логотип "Укрзалізниці".
Максимальна швидкість, яку може розвинути електропоїзд ЕПМ Stadler Flirt, становить 160 км/год. Поїзд має місткість 262 людей. Вагони діляться на 1 і 2 класи.
"Чекаємо на офіційну презентацію поїзда", - пише Васильєв.
Електропоїзд Stadler Flirt прибув до України на випробування (фото: facebook.com/ol.vasilyev)
Як йдеться на сайті компанії, виробництво таких електропоїздів було завершено в січні цього року, і перші п'ятивагонні електрички були зроблені для Білорусі.
Нагадаємо, в липні швейцарська компанія Stadler вибрала місце для розгортання заводу з виробництва електропоїздів в Україні.
Раніше повідомлялося, що Укрзалізниця змінила зовнішній вигляд вагонів напередодні святкування 30-річчя Незалежності України.
Також ми розповідали і показували, як виглядає новий поїзд Укрзалізниці Київ-Одеса всередині.