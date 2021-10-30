Украину окутают густые туманы и вернутся ночные морозы: прогноз синоптиков

Погода в Украине в воскресенье, 31 октября, будет без осадков, хотя ожидаются плотные туманы, которые принесут не только снижение видимости, но и понижение температуры воздуха. Кроме того, в некоторые регионы вернутся ночные морозы.
Об этом говорится в прогнозе синоптиков Укргидрометцентра.
Отсутствию дождей в последний день октября украинцы обязаны тем, что страна будет находиться в центре поля высокого давления антициклона Rosamunde. Его же стоит "благодарить" и за густые туманы, особенно в ночное и утреннее время суток.
Ветер в Украине будет спокойный - его сила не превысит 10 метров в секунду.
Температура воздуха в воскресенье:
В Киевской области 31 октября будет без осадков. Прогнозируются туманы местами ночью и утром. Жителей столицы и области ожидает температура воздуха ночью +1... +4 градусов, днем +10... +13 градусов.
Карта погоды в Украине 31 октября (фото: meteo.gov.ua)
Ранее синоптики предупредили, что на Украину надвигается резкое похолодание и ливни, а также назвали дату ухудшения погоды.
Напомним также, перед этим синоптики назвали дату первого снега в Киеве.