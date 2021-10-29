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На Украину надвигается резкое похолодание и ливни: названа дата

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Пятница 29 октября 2021 20:40
На Украину надвигается резкое похолодание и ливни: названа дата Фото: Погода в Украине принесет резкое похолодание и ливни (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине после сильного потепления на выходных резко изменится в худшую сторону. Синоптики прогнозируют, что уже в первую ноябрьскую неделю нас ждет похолодание и ливни.

Что будет с погодой в следующие пять дней - читайте ниже в материале Styler.

Согласно картам Украинского гидрометцентра, неприятная погода нас ждет 3 ноября - на большинстве территорий ожидаются сильные дожди, местами похолодает до +7+9 градусов. Пока же следует насладиться уходящими октябрьскими теплыми днями.

"30-31 октября - солнце, туманы, много еще красивой листвы на деревьях и под ногами. Тепло", - пишет синоптик Наталка Диденко.

В гидрометцентре прогнозируют в субботу 30 октября, ясную погоду без осадков. Температура днем +11+14, а на западе +14+18, ночью +2+7 по стране.

31 октября будет очень солнечно, но немного прохладнее, +9+13, на западе и в Крыму до +16-ти. Ночью на востоке заморозки, 0... -4, а на остальной территории 0... +4 в ночное время (немного теплее на юге, до +7).

На Украину надвигается резкое похолодание и ливни: названа датаНа Украину надвигается резкое похолодание и ливни: названа дата

Скрин: Погода в Украине 30-31 октября (meteo.gov.ua)

В понедельник, 1 ноября, будет похожая синоптическая ситуация, что и днем ранее - умеренно тепло и сухо.

А 2 ноября потеплеет на несколько градусов, +11+17, ночью +3+7 (на юге до +9 градусов). При этом на крайнем западе вероятны осадки.

На Украину надвигается резкое похолодание и ливни: названа датаНа Украину надвигается резкое похолодание и ливни: названа дата

Скрин: Погода в Украине 1-2 ноября (meteo.gov.ua)

3 ноября ситуация кардинально изменится - на большей части страны ожидаются дожди (кроме востока), а на западе и части севера - сильные дожди, ливни.

При этом в западных областях резко похолодает - в основном +7+9. На остальной территории все еще удержится комфортная температура, +10+14 (на юге +14+17).

На Украину надвигается резкое похолодание и ливни: названа дата

Скрин: Погода в Украине 3 ноября (meteo.gov.ua)

Ранее синоптики предупредили, что в Украину придет "сезон дождей" и похолодания.

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