Україну огорнуть густі тумани і повернуться нічні морози: прогноз синоптиків

Погода в Україні в неділю, 31 жовтня, буде без опадів, хоча очікуються щільні тумани, які принесуть не тільки зниження видимості, але і зниження температури повітря. Крім того, в деякі регіони повернуться нічні морози.
Про це йдеться в прогнозі синоптиків Укргідрометцентру.
Відсутності дощів в останній день жовтня українці зобов'язані тим, що країна буде перебувати в центрі поля високого тиску антициклону Rosamunde. Йому ж слід "дякувати" і за густі тумани, особливо в нічний і ранковий час доби.
Вітер в Україні буде спокійний - його сила не перевищить 10 метрів на секунду.
Температура повітря в неділю:
У Київській області 31 жовтня буде без опадів. Прогнозуються тумани місцями вночі та вранці. Жителів столиці та області очікує температура повітря вночі +1... +4 градусів, вдень +10... +13 градусів.
Карта погоди в Україні 31 жовтня (фото: meteo.gov.ua)
Раніше синоптики попередили, що на Україну насувається різке похолодання і зливи, а також назвали дату погіршення погоди.
Нагадаємо також, перед цим синоптики назвали дату першого снігу в Києві.