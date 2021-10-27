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Синоптики назвали дату первого снега в Киеве

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Среда 27 октября 2021 10:30
Синоптики назвали дату первого снега в Киеве Фото: Синоптики назвали дату первого снега в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Синоптики рассказали, какой будет погода в Киеве в ноябре и когда в столице ждать первого снега и около нуля днем.

Читайте ниже в материале Styler прогноз погоды для Киева на месяц.

Так, по данным ресурса Meteo.ua, снег в столице ожидается только в последней декаде ноября, ориентировочно 22-23-го числа. В эти дни дневная температура достигнет нуля, а ночью будут "минусы".

Первая неделя ноября же будет довольно теплой: синоптики прогнозируют +13+17 градусов днем, ночью +5+7. Далее температура будет постепенно снижаться. Количество осадков будет умеренным в последний месяц осени.

Ресурс World-weather говорит, что снег в столице вероятен только в последние дни ноября, называя ориентировочную дату, 29-е число.

Климатолог Вазира Мартазинова также прогнозирует, что зимнее похолодание придет ближе к концу месяца. При этом в середине месяца возможны высокие "градусы".

"Ноябрь будет демонстрировать нам такую же температурную неустойчивость: температуры в средине ноября будут доходить до 14-15 градусов тепла", - прогнозирует заведующая отдела климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института

Ранее синоптики рассказали также, когда в Украине выпадет снег, и какая погода будет в ноябре.

Также климатолог высказалась о том, какой будет погода в Украине в будущем, и как изменится наше лето.

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