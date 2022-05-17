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Украину охватит серьезным похолоданием и дождями: где будет худшая погода

Фото: Погода в Украине принесет серьезное похолодание (УНИАН)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине принесет серьезное похолодание в среду, 18 мая. Синоптики прогнозируют, что этот день будет самым холодным в ближайшей перспективе, затем потепление вернется.

Что будет с погодой в Украине дальше - читайте ниже в материале Styler.

"Ночью 18-19 мая в западных (кроме Закарпатья), Житомирской, Винницкой областях на поверхности почвы заморозки 0-3 градусов (I уровень опасности, желтый)", - сообщили в Украинском гидрометцентре.

Наталка Диденко подтвердила, что в Украину в среду заходит похолодание.

Где будет холоднее всего

Синоптик предполагает, что завтра днем самая холодная погода предполагается в центральных областях, в северной части, в Карпатах, горах Крыма и в Приазовье, будет +10+15 градусов.

На остальной территории Украины ожидается в дневные часы +14+18 градусов.

Периодические дожди пройдут повсюду, кроме западных областей. Ветер ожидается порывистым, порой до сильного северного направления.

Прогноз для Киева

В Киеве похолодает до +10+12 градусов, вероятен дождь. Во второй половине дня будет преимущественно солнечно. Однако похолодание будет сопровождаться сильным ветром.

Смотрите на карте Украинского гидрометцентра детальный прогноз на 18 мая:

Скрин: meteo.gov.ua

Что будет с погодой дальше

К счастью, потепление быстренько восстановится, уже послезавтра, в четверг ожидается +16+23 градуса.

Раньше мы писали, какой будет погода в Киеве летом.

Также Укргидрометцентр дал прогноз погоды на май 2022.

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Погода в Украине