Україну охопить серйозним похолоданням та дощами: де буде найгірша погода

Погода в Україні принесе серйозне похолодання у середу, 18 травня. Синоптики прогнозують, що цей день буде найхолоднішим в найближчій перспективі, потім потепління повернеться.
Що буде з погодою в Україні далі - читайте нижче в матеріалі Styler.
"Вночі 18-19 травня у західних (крім Закарпаття), Житомирській, Вінницькій областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3 градусів (I рівень небезпечності, жовтий)", - повідомили в Українському гідрометцентрі.
Наталка Діденко підтвердила, що в Україну в середу заходить похолодання.
Синоптик передбачає, що завтра вдень найхолодніша погода передбачається у центральних областях, у північній частині, в Карпатах, горах Криму та в Приазов'ї, буде +10+15 градусів.
На решті території України очікується у денні години +14+18 градусів.
Періодичні дощі пройдуть повсюди, окрім західних областей. Вітер очікується поривчастим, часом до сильного, північного напрямку.
У Києві похолоднішає до +10+12 градусів, ймовірний дощ. У другій половині дня буде переважно сонячно. Однак похолодання супроводжуватиметься сильним вітром.
Скрін: meteo.gov.ua
На щастя, потепління швиденько відновиться, вже післязавтра, у четвер очікується +16+23 градуси.