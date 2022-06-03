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Украину охватит мощными грозами и похолоданием: появился новый прогноз

Фото: Погода в Украине принесет грозы и похолодание (фото pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине на выходных принесет сильные грозы и дожди, а также похолодание. Если суббота будет синоптически спокойнее, то в воскресенье ситуация ухудшится. К счастью, снижение температуры будет кратковременным.

Смотрите ниже в материале Styler, что будет с погодой в стране следующие несколько дней.

Синоптик Наталка Диденко пишет, что в воскресенье температура снизится местами до +17 градусов.

Подробный прогноз на 4 июня

Суббота побудет теплой - 4-го июня температура воздуха днем составит +24+28 градусов, на юге и востоке +25+31 градус.

Дожди, местами с грозами, пройдут завтра лишь в западных областях. На остальной территории Украины - сухая солнечная погода.

Скриншот: Погода в Украине 4 июня (meteo.gov.ua)

Где похолодает больше всего 5 июня

Диденко прогнозирует, что в воскресенье дожди и грозы распространятся на значительную часть территории Украины.

"Разве что на юго-востоке и востоке днем будет сухо, осадки подвинутся к вечеру в воскресенье", - пишет синоптик.

Температура воздуха снизится до +17+22 градусов. Только юг и восток останутся жаркими, здесь +25+32.

Скриншот: Погода в Украине 5 июня (meteo.gov.ua)

Прогноз для Киева на выходные

В столице в субботу ожидается теплый солнечный день. В воскресенье пройдут грозовые дожди, снизится атмосферное давление.

4-го июня в столице +23 градуса, 5-го июня станет холоднее, +17+19 градусов.

Что будет дальше с погодой

Уже 6 июня похолодание отступит, а температура выровняется по всей стране до +23+26 градусов. Только на южном черноморском побережье и в Крыму температура ниже +20+24, также здесь вероятны сильные дожди, грозы.

7-8 июня по стране +22+29, местами незначительные осадки с грозами.

Ранее синоптики рассказали также, какой будет погода в Украине в течение всего июня.

Также сообщалось, что еще можно посадить и посеять в июне 2022.

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Погода в Украине