Украину охватит мощными грозами и похолоданием: появился новый прогноз

Синоптик Наталка Диденко пишет, что в воскресенье температура снизится местами до +17 градусов.

Подробный прогноз на 4 июня

Суббота побудет теплой - 4-го июня температура воздуха днем составит +24+28 градусов, на юге и востоке +25+31 градус.

Дожди, местами с грозами, пройдут завтра лишь в западных областях. На остальной территории Украины - сухая солнечная погода.

Скриншот: Погода в Украине 4 июня (meteo.gov.ua)

Где похолодает больше всего 5 июня

Диденко прогнозирует, что в воскресенье дожди и грозы распространятся на значительную часть территории Украины.

"Разве что на юго-востоке и востоке днем будет сухо, осадки подвинутся к вечеру в воскресенье", - пишет синоптик.

Температура воздуха снизится до +17+22 градусов. Только юг и восток останутся жаркими, здесь +25+32.

Скриншот: Погода в Украине 5 июня (meteo.gov.ua)

Прогноз для Киева на выходные

В столице в субботу ожидается теплый солнечный день. В воскресенье пройдут грозовые дожди, снизится атмосферное давление.

4-го июня в столице +23 градуса, 5-го июня станет холоднее, +17+19 градусов.

Что будет дальше с погодой

Уже 6 июня похолодание отступит, а температура выровняется по всей стране до +23+26 градусов. Только на южном черноморском побережье и в Крыму температура ниже +20+24, также здесь вероятны сильные дожди, грозы.

7-8 июня по стране +22+29, местами незначительные осадки с грозами.