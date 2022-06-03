Україну охопить потужними грозами й похолоданням: з'явився новий прогноз

Синоптик Наталка Діденко пише, що в неділю температура знизиться подекуди до +17 градусів.

Детальний прогноз на 4 червня

Субота побуде теплою - 4-го червня температура повітря вдень становитиме +24+28 градусів, на півдні та Сході +25+31 градус.

Дощі, місцями з грозами, пройдуть завтра лише в західних областях. На решті території України - суха сонячна погода.

Скріншот: Погода в Україні 4 червня (meteo.gov.ua)

Де похолодає найбільше 5 червня

Діденко прогнозує, що у неділю дощі та грози поширяться на значну частину території України.

"Хіба що на південному сході та Сході вдень буде сухо, опади підсунуться аж надвечір у неділю", - пише синоптик.

Температура повітря знизиться до +17+22 градусів. Лише південь і схід лишаться спекотними, тут +25+32.

Скріншот: Погода в Україні 5 червня (meteo.gov.ua)

Прогноз для Києва на вихідні

У столиці в суботу очікується теплий сонячний день. У неділю пройдуть грозові дощі, знизиться атмосферний тиск.

4-го червня у столиці +23 градуси, 5-го червня стане холодніше, +17+19 градусів.

Що буде далі з погодою

Вже 6 червня похолодання мине, а температура вирівняється по всій країні до +23+26 градусів. Лише на південному чорноморському узбережжі і в Криму температура нижча, +20+24, також тут ймовірні сильні дощі, грози.

7-8 червня по країні +22+29, місцями незначні опади з грозами.