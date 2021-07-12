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Украину охватит грозовыми дождями: какие области зальет

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Понедельник 12 июля 2021 20:30
Украину охватит грозовыми дождями: какие области зальет Фото: Погода в Украине принесет грозы (facebook.com/UkrHMC)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине принесет грозы и дожди на значительную часть страны во вторник, 13 июля. Температура воздуха будет высокой, а вот лютая жара ожидается 14-17-го числа.

В каких областях во вторник ожидаются грозовые дожди, и какая будет температура по стране - читайте ниже в нашем материале.

Согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, грозы и дожди во вторник, 12 июля, ожидаются на всей территории правобережной Украины. На остальных территориях - без осадков.

Температура завтра +29+32 грауса, на западной части - немного ниже, +27+30.

Украину охватит грозовыми дождями: какие области зальет

Скрин: Погода в Украине 12 июля (meteo.gov.ua)

14 июля будет жарко - до +35 градусов, и без осадков. 15-17-го числа на западе вероятны дожди, но остальная часть страны будет по-прежнему изнывать от зноя. Высока вероятность возникновения пожаров.

"13-14 июля в западных, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской, 15 июля и в восточных и Киевской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - предупреждают синоптики.

Отметим, что синоптики обещают украинцам снижение температуры до +25 градусов уже через неделю - с 19-20 июля, впрочем более свежий воздух вместе с грозами начнет заходить в страну с запада уже с 16-17 июля.

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