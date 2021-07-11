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В Украину вернутся дожди и температура +25 градусов: дата

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Воскресенье 11 июля 2021 20:30
В Украину вернутся дожди и температура +25 градусов: дата Фото: Погода в Украине принесет дожди и снижение температуры (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине вскоре изменится с приходом дождевого атмосферного фронта и снижением температуры местами до +25 градусов. Но пока украинцам придется потерпеть жару, которая усилится еще больше.

Когда ожидать снижения температуры - читайте ниже в нашем материале.

Синоптики Gismeteo прогнозируют, что снижение до +25+28 градусов и дожди с грозами ожидаются уже 19-20 июля. На запад атмосферный фронт и свежесть придут немного раньше - уже 16-17 июля, а до востока и юго-востока прохлада доберется попозже - 22-23-го числа.

До этого времени будет жарко и даже очень жарко, особенно в юго-восточных и восточных областях - до +34 градусов. Более терпимые температуры (около +30) ожидаются на западе и юго-западной части страны.

Что касается осадков, то на следующей неделе вероятность дождя наиболее вероятна на западе и севере, на остальной территории - в основном жарко и сухо.

Ниже смотрите прогноз погоды для Киева, Львова, Харькова, Днепра, Одессы и Запорожья.

В Украину вернутся дожди и температура +25 градусов: датаВ Украину вернутся дожди и температура +25 градусов: датаВ Украину вернутся дожди и температура +25 градусов: датаВ Украину вернутся дожди и температура +25 градусов: датаВ Украину вернутся дожди и температура +25 градусов: датаВ Украину вернутся дожди и температура +25 градусов: дата

Скрин: Прогноз погоды в Украине на 10 дней

Ранее синоптик Наталка Диденко также рассказала, что снижения температуры следует ждать через неделю, с 19-20 июля.

Также мы писали, какие болезни обостряются под воздействием жаркого солнца, и что с этим делать.

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