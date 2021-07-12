Україну охопить грозовими дощами: які області заллє

Погода в Україні принесе грози і дощі на значну частину країни у вівторок, 13 липня. Температура повітря буде високою, а ось люта спека очікується 14-17-го числа.

У яких областях у вівторок очікуються грозові дощі, і яка буде температура по країні - читайте нижче в нашому матеріалі.

Згідно прогнозу Українського гідрометцентру, грози та дощі у вівторок, 12 липня, очікуються на всій території Правобережної України. На інших територіях - без опадів.

Температура завтра +29+32 градуси, на західній частині - трохи нижче, +27+30.

Скрін: Погода в Україні 12 липня (meteo.gov.ua)

14 липня буде спекотно - до +35 градусів, і без опадів. 15-17-го числа на заході вірогідні дощі, але інша частина країни буде як і раніше знемагати від спеки. Висока ймовірність виникнення пожеж.

"13-14 липня у західних, Вінницькій, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській, 15 липня і у східних та Київській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - попереджають синоптики.