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Україну охопить грозовими дощами: які області заллє

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Понеділок 12 липня 2021 20:30
Україну охопить грозовими дощами: які області заллє Фото: Погода в Україні принесе грози (facebook.com/UkrHMC)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні принесе грози і дощі на значну частину країни у вівторок, 13 липня. Температура повітря буде високою, а ось люта спека очікується 14-17-го числа.

У яких областях у вівторок очікуються грозові дощі, і яка буде температура по країні - читайте нижче в нашому матеріалі.

Згідно прогнозу Українського гідрометцентру, грози та дощі у вівторок, 12 липня, очікуються на всій території Правобережної України. На інших територіях - без опадів.

Температура завтра +29+32 градуси, на західній частині - трохи нижче, +27+30.

Україну охопить грозовими дощами: які області заллє

Скрін: Погода в Україні 12 липня (meteo.gov.ua)

14 липня буде спекотно - до +35 градусів, і без опадів. 15-17-го числа на заході вірогідні дощі, але інша частина країни буде як і раніше знемагати від спеки. Висока ймовірність виникнення пожеж.

"13-14 липня у західних, Вінницькій, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській, 15 липня і у східних та Київській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - попереджають синоптики.

Зазначимо, що синоптики обіцяють українцям зниження температури до +25 градусів вже через тиждень - з 19-20 липня, втім більш свіже повітря разом з грозами почне заходити в країну із Заходу вже з 16-17 липня.

Раніше рятувальники розповіли, як уберегти своє майно і життя, якщо гроза раптом застала вас зненацька.

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