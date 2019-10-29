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Астролог назвал знаки Зодиака, которые скоро сказочно разбогатеют

STYLERЖизнь    29.10.2019 - 06:26
Астролог назвал знаки Зодиака, которые скоро сказочно разбогатеют
Гороскоп 2019 (коллаж: РБК-Украина)

Для кого из знаков Зодиака первая декада ноября принесет ошеломительный финансовый успех - в гороскопе от Павла Глобы

Гороскоп 2019 называет счастливчков, которые будто магнитом будут притягивать финансовую удачу в начале ноября. Известный астролог Павел Глоба выделил три особенных знака Зодиака, для которых начало последнего месяца осени будет наполнено победами и свершениями.

Овны

В ноябре у Овнов начнется благоприятный период. Все усилия, которые прилагали представители знака в самосовершенствовании, наконец-то окупятся звонкой монетой. Кроме того, в начале ноября к Овнам будет благосклонно начальство. Месяц сулит повышением в должности и прибавкой к заработной плате.

Астролог назвал знаки Зодиака, которые скоро сказочно разбогатеют

Гороскоп 2019 (коллаж: РБК-Украина)

Скорпион

Скорпионы в начале ноября будут пребывать в прекрасном расположении духа, что поможет молниеностно справляться с поставленными задачами. А посетившие Скорпионов гениальные идеи стоит как можно быстрее воплощать в жизнь, так как в скором времени они принесут немалую прибыль.

Рыбы

Рыбы будут вертеться в водовороте событий в последний месяц осени. При этом некоторые из этих событий заставят Овнов пересмотреть их взгляды на жизнь. Павел Глоба не исключает, что у представителей знака появятся новые источники доходов. Тем не менее, астролог рекомендует не слишком сорить деньгами, так как вскоре они могут понадобиться.

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