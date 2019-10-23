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Сильнейшая магнитная буря обрушится на Украину: названа дата

STYLERЖизнь    23.10.2019 - 21:11
Сильнейшая магнитная буря обрушится на Украину: названа дата
Магнитные бури в ноябре (коллаж: РБК-Украина)

Магнитные бури в ноябре будут длиться несколько дней подряд

Магнитные бури в ноябре 2019 года накроют Украину сразу в несколько этапов. И если первая волна будет не очень сильной, то вторую смогут ощутить не только метеочувствительные люди.

Информация о датах магнитных бурь поможет лучше понять причины плохого самочувствия, которое возможно во время геомагнитных колебаний. О днях геомагнитных колебаний пишет Сегодня.

В ноябре будет сразу несколько всплесков в течение месяца

Незначительные колебания ожидаются 10, 11, 22, а также 23 ноября.

А серьезных магнитных бурь стоит ждать 17, 20 и 21 числа.

Сильнейшая магнитная буря обрушится на Украину: названа дата

Магнитные бури в ноябре (фото: pxhere.com)

Как защититься от негативного влияния магнитных бурь

В период геомагнитных встрясок даже у здорового человека может внезапно разболеться голова, появиться сонливость, общая слабость, апатия и раздражительность.

Но особенно подвержены влиянию геомагнитных бурь метеочувствительные люди, а также те, у кого есть сердечно-сосудистые заболевания, гипертоники и другие хронические недуги.

Эксперты рекомендуют в эти дни:

  • умеренную физическую нагрузку,
  • пить побольше воды,
  • избегать нездоровой пищи,
  • поменьше пить кофе,
  • высыпаться.
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