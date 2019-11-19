На Україну обрушиться потужна магнітна буря: як захистити себе

Магнітна буря в листопаді (фото: колаж РБК-Україна)

Магнітна буря – причина зміни настрою, конфліктів і проблем зі здоров'ям

У найближчі дні очікується найсильніша магнітна буря в листопаді. Геомагнітні коливання почнуть наростати з завтрашнього дня, 20 листопада. При цьому у четвер, 21 листопада, магнітна буря буде триматися на рівні G1. Про це повідомляє Сегодня.

Після 21 листопада вплив Сонця почне зменшуватися, і вже 23 листопада геомагнітна обстановка буде на нормальному рівні. Особливо уважними потрібно бути людям, у яких підвищена метеозалежність і проблеми з серцево-судинною системою.

Магнітна буря в листопаді (фото: pxhere.com)

Магнітні бурі у листопаді 2019 року

Незначні магнітні бурі можливі 23 та 24 листопада.

Серйозні магнітні бурі очікуються 20, 21 і 22 листопада.

Як захиститися від магнітних бур

Під час магнітних коливань розболітися голова навіть може у абсолютно здорової людини. Крім того, може з'явиться втома, нездужання, а також не рідко буває погіршення настрою.

Але є і люди, які сильно сприйнятливі до магнітних бурь, і вони можуть відчувати на собі навіть незначні сплески Сонця. У таких людей можуть загостритися хронічні захворювання, підвищитися тиск і з'явитися занепокоєння і страхи.

Щоб уберегтися від негативного впливу магнітних бур, фахівці радять не навантажувати свій організм сильною фізичною роботою. Замість цього краще більше відпочивати і намагатися уникати стресових ситуацій, а також правильно харчуватися.

Якщо ви запланували в дні магнітних бур поїздки, то обов'язково візьміть з собою всі необхідні ліки.