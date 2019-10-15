На Украину обрушатся сразу две магнитные бури: как уберечься

Магнитные бури скоро накроют планету мощным ударом. Пик геомагнитных колебаний стоит ожидать в период с 24 по 25 октября. Но и 26 октября Солнце все еще будет сохранять свою активность.

Стоит отметить, что после всплеска в конце октября магнитосфера Земли успокоится и магнитных бурь не будет вплоть до начала второй декады ноября.

Об активности Солнца в этот период говорят данные рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Эксперты предупреждают, что особенно сильно влияние геомагнитной бури ощутят люди с хроническими заболеваниями, сердечно-сосудистыми недугами, а также с гипертонией. Им следует держать под рукой препараты, назначенные врачом.

Магнитные бури в октябре 2019 (фото: enuze.com)

Но и у здоровых людей в эти дни могут меняться самочувствие и настроение. Специалисты советуют в этот период придерживаться здорового образа жизни.

В дни магнитных бурь могут возникать сильные головные боли, апатия, слабость, сонливость или, наоборот - бессонница, головокружения.

Улучшить самочувствие поможет строгое соблюдение режима дня, полноценный отдых, умеренная физическая активность, правильное питание, пребывание на свежем воздухе и положительные эмоции.