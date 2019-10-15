На Україну обрушаться одразу дві магнітні бурі: як вберегтися

Магнітні бурі скоро накриють планету потужним ударом. Пік геомагнітних коливань варто очікувати в період з 24 по 25 жовтня. Але і 26 жовтня Сонце все ще буде зберігати свою активність.

Варто відзначити, що після сплеску в кінці жовтня магнітосфера Землі заспокоїться і магнітних бур не буде аж до початку другої декади листопада.

Про активність Сонця в цей період свідчать дані рентгенівської астрономії Сонця ФІАН.

Експерти попереджають, що особливо сильно вплив геомагнітної бурі відчують люди з хронічними захворюваннями серцево-судинними недугами, а також з гіпертонією. Їм слід тримати під рукою препарати, призначені лікарем.

Магнітні бурі у жовтні 2019 (фото: enuze.com)

Але і у здорових людей в ці дні можуть змінюватися самопочуття і настрій. Фахівці радять у цей період дотримуватися здорового способу життя.

У дні магнітних бур можуть виникати сильні головні болі, апатія, слабкість, сонливість або, навпаки - безсоння, запаморочення.

Поліпшити самопочуття допоможе суворе дотримання режиму дня, повноцінний відпочинок, помірна фізична активність, правильне харчування, перебування на свіжому повітрі і позитивні емоції.