На Україну обрушаться одразу дві магнітні бурі: як вберегтися

Магнітні бурі триватимуть кілька днів поспіль
Магнітні бурі скоро накриють планету потужним ударом. Пік геомагнітних коливань варто очікувати в період з 24 по 25 жовтня. Але і 26 жовтня Сонце все ще буде зберігати свою активність.
Варто відзначити, що після сплеску в кінці жовтня магнітосфера Землі заспокоїться і магнітних бур не буде аж до початку другої декади листопада.
Про активність Сонця в цей період свідчать дані рентгенівської астрономії Сонця ФІАН.
Експерти попереджають, що особливо сильно вплив геомагнітної бурі відчують люди з хронічними захворюваннями серцево-судинними недугами, а також з гіпертонією. Їм слід тримати під рукою препарати, призначені лікарем.
Магнітні бурі у жовтні 2019 (фото: enuze.com)
Але і у здорових людей в ці дні можуть змінюватися самопочуття і настрій. Фахівці радять у цей період дотримуватися здорового способу життя.
У дні магнітних бур можуть виникати сильні головні болі, апатія, слабкість, сонливість або, навпаки - безсоння, запаморочення.
Поліпшити самопочуття допоможе суворе дотримання режиму дня, повноцінний відпочинок, помірна фізична активність, правильне харчування, перебування на свіжому повітрі і позитивні емоції.