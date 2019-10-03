Две сильных метеоволны: в октябре Землю накроет мощная магнитная буря

Магнитные бури в октябре (Коллаж РБК-Украина)

Магнитные бури в октябре ожидаются очень сильные

Магнитные бури, которые регулярно накрывают Землю, становятся источником плохого самочувствия других негативных проявлений в жизни человека. По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, в октябре ожидается несколько всплесков магнитной активности.

Первая активность ожидает жителей планеты уже в это воскресенье, 6 октября. Уровень будет небольшой, но метеочувствительные люди могут ощутить эти колебания. Также небольшая буря ожидается 21 октября.

Однако сильный метеоудар ожидается в конце октября, 24, 25 и 26 октября. Эта буря достигнет показателей G1, а значит, что самочувствие начнет ухудшаться накануне, еще 23 октября и воздействие магнитосферы будет наблюдаться до 27 октября.

Магнитные бури в октябре (Коллаж РБК-Украина)

В эти дни специалисты рекомендуют не перенапрягаться, все важные дела и поездки – перенести на более благоприятное время. Стоит избегать переутомления, достаточно спать, больше бывать на свежем воздухе, правильно питаться, но переедать. От алкогольных напитков в эти стоит воздержаться.

Людям с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы стоит проконсультироваться с лечащим врачом и обязательно держать под ругами необходимые препараты, так как могут наблюдаться сильные головные боли, повышение артериального давления, нервозность, слабость, раздражение.

Магнитные бури в октябре

Также стоит внимательно отнестись к своему здоровью людям, которые склонны к депрессивным состояниям или имеют хронические психические заболевания или заболевания нервной системы.