В Украину несется шторм с грозами и ливнями: каким областям не повезет с погодой

Погода в Украине сильно испортится 7 мая. Синоптики прогнозируют в некоторых областях штормовой ветер, грозы и ливни. Вместе с атмосферным фронтом придет похолодание.

Об этом нам рассказали в Украинском гидрометцентре.

Грозы и ливни завтра ожидаются на Западе, Севере, в большинстве центральных областей, а также в Одесской области.

Скорость ветра будет в среднем достигать 7-12 метров в секунду, возможны штормовые порывы.

"7 мая днем в западных, северных, большинстве центральных и Одесской областях порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - предупреждают синоптики.

Температура здесь днем будет +14+18 градусов, а ночь ожидается прохладной - от +3 до +7.

На Юге, Востоке, Днепропетровской области осадки маловероятны. Температура здесь +19+22, а ночью +8+12 градусов.

В Киеве завтра сильный дождь, днем будет +16+18, ночью +5+7 градусов. Сильный ветер с порывами.

Фото: Погода в Украине 7 мая (meteo.gov.ua)