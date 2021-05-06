ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Украину несется шторм с грозами и ливнями: каким областям не повезет с погодой

Новина українською → Четверг 06 мая 2021 20:23
В Украину несется шторм с грозами и ливнями: каким областям не повезет с погодой Фото: Погода в Украине принесет шторм с грозами и ливнями (pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине сильно испортится 7 мая. Синоптики прогнозируют в некоторых областях штормовой ветер, грозы и ливни. Вместе с атмосферным фронтом придет похолодание.

Об этом нам рассказали в Украинском гидрометцентре.

Грозы и ливни завтра ожидаются на Западе, Севере, в большинстве центральных областей, а также в Одесской области.

Скорость ветра будет в среднем достигать 7-12 метров в секунду, возможны штормовые порывы.

"7 мая днем в западных, северных, большинстве центральных и Одесской областях порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - предупреждают синоптики.

Температура здесь днем будет +14+18 градусов, а ночь ожидается прохладной - от +3 до +7.

На Юге, Востоке, Днепропетровской области осадки маловероятны. Температура здесь +19+22, а ночью +8+12 градусов.

В Киеве завтра сильный дождь, днем будет +16+18, ночью +5+7 градусов. Сильный ветер с порывами.

В Украину несется шторм с грозами и ливнями: каким областям не повезет с погодой

Фото: Погода в Украине 7 мая (meteo.gov.ua)

Ранее мы писали, что синоптики прогнозируют в мае ночные заморозки.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Жизнь Погода
LITE
Сегодня день Юрия Победоносца: что можно и нельзя делать, все приметы дня, у кого именины
Сегодня день Юрия Победоносца: что можно и нельзя делать, все приметы дня, у кого именины