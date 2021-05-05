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Заморозки еще будут: синоптики напугали прогнозом на май

Новина українською → Среда 05 мая 2021 11:14
Заморозки еще будут: синоптики напугали прогнозом на май Прогноз погоды на май 2021 (фото: pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в мае 2021 может удивить ночными заморозками даже во второй половине месяца, но конец весны обещает быть жарким.

О погоде в мае рассказали народный синоптик Леонид Горбань и в Украинском гидрометцентре.

Горбань прогнозирует, что осадков в этом месяце будет немного, первая половина мая будет достаточно прохладной. Но после 15-го мая придет потепление до +19+21 градусов.

Последняя декада будет уже жаркой. С 20 по 31 мая синоптик прогнозирует +24+28 градусов.

Что касается осадков, то они предвидятся в период с 8 по 9 мая. Дождить будет также 18-21 числа. Но конец месяца прогнозируется сухим и солнечным.

Синоптик предупредил также о волнах похолодания и ночных заморозках ориентировочно 7 и 19 мая.

Леонид Горбань добавил, что лето начнется вовремя, но июнь будет холоднее, чем год назад.

В Укргидрометцентре же считают, что май будет теплее средних значений на 1-1,5 градуса. А количество осадков будет в пределах нормы.

"Средняя месячная температура предполагается 15-18, в горах 11-13 тепла, что на 1-1,5 выше средних многолетних значений. Месячное количество осадков ожидается в западных областях 62-89 мм (в Карпатах до 134 мм), на остальной территории 28-50 мм, что в пределах средних многолетних значений", - говорится в сообщении синоптиков.

Ранее мы писали, что в Украину надвигаются грозы и дожди.

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