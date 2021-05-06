ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Україну мчить шторм з грозами і зливами: яким областям не пощастить з погодою

Новость на русском → Четвер 06 травня 2021 20:23
В Україну мчить шторм з грозами і зливами: яким областям не пощастить з погодою Фото: Погода в Україні принесе шторм з грозами і зливами (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні сильно зіпсується 7 травня. Синоптики прогнозують у деяких областях штормовий вітер, грози та зливи. Разом з атмосферним фронтом прийде похолодання.

Про це нам розповіли в Українському гідрометцентрі.

Грози і зливи завтра очікуються на заході, півночі, в більшості центральних областей, а також в Одеській області.

Швидкість вітру буде в середньому досягати 7-12 метрів в секунду, можливі штормові пориви.

"7 травня вдень у західних, північних, більшості центральних та Одеській областях пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий)", - попереджають синоптики.

Температура тут вдень буде +14+18 градусів, а ніч очікується прохолодною - від +3 до + 7.

На Півдні, Сході, Дніпропетровської області опади малоймовірні. Температура тут +19+22, а вночі +8+12 градусів.

В Києві завтра сильний дощ, вдень буде +16 +18, вночі +5+7 градусів. Сильний вітер з поривами.

В Україну мчить шторм з грозами і зливами: яким областям не пощастить з погодою

Фото: Погода в Україні 7 травня (meteo.gov.ua)

Раніше ми писали, що синоптики прогнозують у травні нічні заморозки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Життя Погода
LITE
Сьогодні день Юрія Побідоносця: що можна і не можна робити, всі прикмети дня, у кого іменини
Сьогодні день Юрія Побідоносця: що можна і не можна робити, всі прикмети дня, у кого іменини