Аренда жилья на досках объявлений: верный путь в руки мошенникам

Интернет пестрит рассказами о том, как люди попадаются на уловки обманщиков при съеме квартиры посуточно. Аренда не долгосрочная, проблем должно быть меньше, но оказывается наоборот.

Доска бесплатных объявлений – почти 100% вероятности попадания в лапы мошенников. Схемы существуют разные: от простейших до настолько мудреных, что вы можете не сразу понять – перед вами стандартный «развод». Мошенники не гнушаются здоровьем детей и родителей, могут сдать чужую квартиру или вовсе несуществующее жилье.

Защита есть! Снять квартиру посуточно в Киеве на сайте oktv.ua. Все владельцы квартир здесь проходят проверку, а ваши деньги сервис бережет до тех пор, жилье не одобрено. Как только вы увидите квартиру и разрешите, сайт зачислит деньги на счет арендодателя. Так сервис бронирования страхует своих гостей. А теперь о мошенниках.

Почему аферисты любят доски объявлений?

1. Жертвы бесплатно. Одного объявления с красивыми фотографиями, «сладким» описанием и удачным расположением квартиры достаточно, чтобы минимум один человек доверился.

2. Схема на «лопуха». Потребовать плату за осмотр квартиры или другие варианты жилья, более подходящие и выгодные, – в стиле классического афериста. Для человека неопытного выглядит логично, но после отправки платежа «владелец» квартиры на связь уже не выйдет.

3. Полная анонимность. Обманщик может указать номер телефона, с которым готов тут же расстаться. Даже если жертва укажет его в интернете, как ненадежный, завтра появится другой. То же касается банковской карты: открыть новую не составит труда.

4. Нет посредника. На доске бесплатных объявлений никто не будет контролировать честность автора объявления и соответствие жилья заявленной информации. Так делает только сервис бронирования.

5. Мало информации. Арендаторы идут на сайты с бесплатными объявлениями из-за незнания, имея ошибочное представление о сервисах бронирования. Здесь дополнительно платить не нужно, а уровень безопасности максимальный, и у аферистов нет никаких шансов.

Два в одном: 100% безопасность аренды и познавательная прогулка

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