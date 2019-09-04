ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Украине раскрыли новую схему мошенничества: все подробности

STYLERЖизнь    04.09.2019 - 21:19
В Украине раскрыли новую схему мошенничества: все подробности
Минсополитики рассказало о новой афере (фото: коллаж РБК-Украина)

Мошенники придумали новую схему, которая им помогает обворовывать доверчивых украинцев

В Украине злоумышленники используют новую схему "развода" граждан. Они выдают себя за сотрудников Министерства социальной политики и предлагают купить у них медицинские приборы по хорошей цене. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

В ведомстве отметили, что мошенники чаще всего звонят пожилым людям и пытаются им продать акционные товары по сниженной цене. При этом злоумышленники требуют, чтобы покупатели внесли предварительную оплату.

Минсоцполитики призывает украинцев быть бдительными и не пересылать деньги сомнительным личностям.

В Украине раскрыли новую схему мошенничества: все подробности

Минсополитики рассказало о новой афере (иллюстративное фото: Униан)

Напомним, что украинцам угрожает новая мошенническая схема с мобильными телефонами. Мошенники присылают фейковые СМС-сообщения и таким образом пытаются выманить у людей деньги.

В сообщении говорится, что на счет пользователя якобы пришли деньги, но потом злоумышленники просят вернуть средства обратно.

Ранее сообщалось о том, что мошенники придумали новый способ, как обокрасть украинцев. Преступники пытаются похитить деньги, которые находятся на картах украинских банков.

Новая схема мошенников связана с переходом украинских счетов на систему IBAN. Людям приходят СМС-сообщения о том, что их счета заблокированы в связи с заменой расчетного счета.

В Виннице кассирша банка целый год крала деньги со счетов пенсионеров (видео) В Одессе раскрыли схему мошенников, которая приносила миллионы (фото)
Новости Украины мошенничествоМинистерство социальной политики
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь