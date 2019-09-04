В Украине раскрыли новую схему мошенничества: все подробности

Минсополитики рассказало о новой афере (фото: коллаж РБК-Украина)

Мошенники придумали новую схему, которая им помогает обворовывать доверчивых украинцев

В Украине злоумышленники используют новую схему "развода" граждан. Они выдают себя за сотрудников Министерства социальной политики и предлагают купить у них медицинские приборы по хорошей цене. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

В ведомстве отметили, что мошенники чаще всего звонят пожилым людям и пытаются им продать акционные товары по сниженной цене. При этом злоумышленники требуют, чтобы покупатели внесли предварительную оплату.

Минсоцполитики призывает украинцев быть бдительными и не пересылать деньги сомнительным личностям.

Минсополитики рассказало о новой афере (иллюстративное фото: Униан)

Напомним, что украинцам угрожает новая мошенническая схема с мобильными телефонами. Мошенники присылают фейковые СМС-сообщения и таким образом пытаются выманить у людей деньги.

В сообщении говорится, что на счет пользователя якобы пришли деньги, но потом злоумышленники просят вернуть средства обратно.

Ранее сообщалось о том, что мошенники придумали новый способ, как обокрасть украинцев. Преступники пытаются похитить деньги, которые находятся на картах украинских банков.

Новая схема мошенников связана с переходом украинских счетов на систему IBAN. Людям приходят СМС-сообщения о том, что их счета заблокированы в связи с заменой расчетного счета.