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На Украину налетит шторм, а температура резко упадет: синоптики сделали предупреждение I уровня

Коллаж РБК-Украина: Погода в Украине резко испортится
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине резко изменится во вторник, 21 июня. Уже ночью грозы со штормовыми порывами ветра придут на Запад, а днем охватят значительную часть страны.

Читайте ниже в материале Styler детальный прогноз и предупреждение о непогоде.

"21 июня ночью в западных областях, днем в Украине, кроме юго-восточной части, грозы; в западных областях порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - предупредили в Украинском гидрометцентре.

Синоптик Наталка Диденко пишет, что 21-го июня, к нам придет холодный атмосферный фронт.

В течение дня вторника температура воздуха в западных, северных областях и во многих центральных снизится до +20+26 градусов.

Жара еще удержится на востоке, Юге, в Днепре с районами, на Сумщине и Полтавщине.

Дожди, местами с грозами, пройдут в западной части Украины, на Севере, вечером возможны в Одесской, Николаевской, Луганской области. На остальных территориях - сухо, солнечно.

Кроме того 21-го июня в большинстве областей Украины возможны сильные порывы северо-западного ветра.

Прогноз для Киева

В Киеве ожидается ослабление жары до +27 градусов. Дождь - вероятный, кратковременный, с грозой. Также будет задувать сильный ветер.

Смотрите ниже на карте Украинского Гидрометцентра прогноз на вторник

Скрин: Погода в Украине 21 июня (meteo.gov.ua)

Что будет с погодой дальше

Синоптик прогнозирует, что в среду 22 июня температура воздуха выровняется - по всей Украине предполагается +20+26 градусов, а на севере местами даже +17+20 градусов.

В гидрометцентре сообщили, что такая же умеренная погода будет и 23 июня, а 24-25 числа с запада снова зайдут высокие градусы.

Ранее синоптики рассказали, что будет с погодой в Украине в июле 2022.

Также мы писали, что нынешняя весна в Киеве была уникальной.

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Погода в Украине