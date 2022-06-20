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На Україну налетить шторм, а температура різко впаде: синоптики зробили попередження I рівня

Колаж РБК-Україна: Погода в Україні різко зіпсується
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні різко зміниться у вівторок, 21 червня. Вже вночі грози зі штормовими поривами вітру прийдуть на Захід, а вдень охоплять значну частину країни.

Читайте нижче в матеріалі Styler детальний прогноз і попередження про негоду.

"21 червня вночі у західних областях, вдень в Україні, крім південно-східної частини, грози; у західних областях пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий)", - попередили в Українському гідрометцентрі.

Синоптик Наталка Діденко пише, що 21-го червня, до нас прийде холодний атмосферний фронт.

Протягом дня вівторка температура повітря у західних, північних областях та в багатьох центральних знизиться до +20+26 градусів.

Спека ще втримається на сході, Півдні, у Дніпрі з районами, на Сумщині та на Полтавщині.

Дощі, місцями з грозами, пройдуть у західній частині України, на Півночі, ввечері можливі в Одеській, Миколаївській, Луганській області. На решті територій - сухо, сонячно.

Крім того 21-го червня у більшості областей України можливі сильні пориви північно-західного вітру.

Прогноз для Києва

У Києві очікується послаблення спеки до +27 градусів. Дощ - ймовірний, короткочасний, із грозою. Також буде задувати сильний вітер.

Дивіться нижче на карті Українського гідрометцентру прогноз на вівторок

Скрін: Погода в Україні 21 червня (meteo.gov.ua)

Що буде з погодою далі

Синоптик прогнозує, що у середу 22 червня температура повітря вирівняється - по всій Україні, передбачається +20+26 градусів, а на півночі місцями навіть +17+20 градусів.

В гідрометцентрі повідомили, що така ж помірна погода буде й 23 червня, а 24-25 числа із заходу знову зайдуть високі градуси.

Раніше синоптики розповіли, що буде з погодою в Україні у липні 2022.

Також ми писали, що цьогорічна весна у Києві була унікальною.

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