ru ua
Пт, 17 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Резкие скачки температур, пасмурно и с дождями: синоптики обновили прогноз на июль

Новина українською →
Пятница 17 июня 2022 17:11
Резкие скачки температур, пасмурно и с дождями: синоптики обновили прогноз на июль Фото: что будет с погодой в Украине в июле (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине будет с резкими колебаниями температур от холода до жары, а пасмурных дней с дождями будет немало.

Какой будет синоптическая ситуация в эпицентре лета - читайте ниже в нашем материале.

Так, по книге народного синоптика Леонида Горбаня, июль будет довольно прохладным.

Он прогнозировал, что в начале июля будут идти кратковременные дожди. В середине месяца вернется жара, потом несколько похолодает и пойдут дожди. В начале третьей декады июля снова станет теплее.

По данным синоптического ресурса Wisemeteo (согласно прогнозу для Киева), вероятны температурные качели с резкими перепадами температур. Минимально днем +19, максимально +30. Будет немало мрачных дней с осадками.

Резкие скачки температур, пасмурно и с дождями: синоптики обновили прогноз на июль

Скрин: Погода в Киеве в июле 2022 (wisemeteo.com)

Ресурс Gismeteo показал прогноз на вторую половину июня и первую июля. Согласно данным для Киева, в конце июня вероятно похолодание до +15 градусов.

Первая часть июля будет жаркой - до +31, затем температура несколько снизится. В целом будет тепло, но время от времени uрадусы будут "колебаться" в сторону снижения.

Что касается осадков, то будет немалое количество пасмурных дней с осадками.

Резкие скачки температур, пасмурно и с дождями: синоптики обновили прогноз на июль

Скрин: Прогноз на июль для июня-июля (gismeteo.ua)

Ранее синоптик рассказал, что весна в этом году в Киеве была уникальной.

Также мы писали, какие праздники будут отмечаться в Украине в июле 2022, и будут ли дополнительные выходные.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине
LITE
Эти 10 вещей нужно сделать прямо сейчас, чтобы стать счастливее
Эти 10 вещей нужно сделать прямо сейчас, чтобы стать счастливее