Украину накроют мощные грозы и придут заморозки: новые карты погоды

Погода в Украине в ближайшие дни покажет свой прихотливый характер. В страну придут заморозки, а за ними рекордное тепло с грозовыми дождями. Такие данные предоставили синоптики Украинского гидрометцентра и Наталка Диденко.

Согласно синоптику Наталке Диденко, ближайшей ночью, 28 апреля, заморозки вероятны на Севере и северо-востоке Украины, на остальных территориях в ночное время +2+8 по Цельсию.

Днем во вторник ожидается от +14 до +18 градусов, а на Западе +15+20 тепла. Ветер юго-западный от 5 до 12 метров в секунду. Осадки завтра маловероятны.

В Киеве 28 апреля +17+18 тепла, существенные осадки маловероятны, ветер умеренный.

"В среду в столице уже врежет до +22 градусов, а завершится апрель в Киеве грозовым дождем", - резюмировала Диденко.

Синоптики Украинского гидрометцентра в картах погоды рассказали о синоптической ситуации с 28 апреля по 1 мая.

На карте 28 апреля синоптики подтверждают прогноз Наталки Диденко, но заморозки они не прогнозируют. А вот 29 апреля ожидается существенное потепление - от +14 до +23 градусов - теплее всего будет на Западе, при этом регион накроют грозовые дожди.

Прогноз погоды в Украине 28 и 29 апреля (скрин: meteo.gov.ua)

30 апреля существенное тепло придет уже на территорию всей страны (+17+23 градуса), а вот грозы накроют кроме Запада еще и Север страны. Ветер усилится до 7-12 метров в секунду.

В пятницу 1 мая опасность грозовых дождей на Севере и Западе сохранится, при этом в регионах с осадками похолодает (+14+19), на остальных территориях в первый день мая от +17 до +24 тепла.

Прогноз погоды в Украине 30 апреля и 1 мая (скрин: meteo.gov.ua)

Ранее мы писали, что синоптики дали неблагоприятный прогноз на погоду в мае в Украине.