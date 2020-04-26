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В Украине прогнозируют ночные заморозки

Новости » Общество     26.04.2020 - 14:20
В Украине прогнозируют ночные заморозки
Иллюстративное фото (facebook.com MNS.GOV.UA)

В Карпатах будут сильные заморозки

Погода в Украине в воскресенье, 26 апреля, будет прохладной, ночью в западных, северных и большинстве центральных областей передают заморозки, Об этом сообщает пресс-служба Украинского гидрометеорологического центра.

Как сообщается, ночью 27 апреля в западных, северных и большинстве центральных областях на поверхности почвы ожидаются заморозки от 0 до -3 градусов (I уровень опасности).

Кроме того, в Карпатах будут сильные заморозки в воздухе от 0 до -3 градусов (ІІ уровень опасности).

Напомним, погода в Украине в воскресенье, 26 апреля, будет дождливой на востоке и юге и солнечной на западе и в центре. В частности, на севере и в центральных областях днем будет до +16. Также ожидается дневной и ночной дождь, за исключением Киевской, Винницкой и Житомирской области, где он возможен лишь ночью.

Ранее синоптики предупреждали, что погода 25-26 апреля резко ухудшится, будут грозы и дожди.

Также синоптики прогнозируют резкое снижение температуры воздуха, часть областей в субботу накроет грозами и ливнями, а в воскресенье циклон захватит всю Украину.

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