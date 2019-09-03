Украину накроют грозы и холодный воздух: каким областям приготовиться (карта)

Погода в Украине в среду, 4 сентября, испортится еще в нескольких областях. Синоптики прогнозируют резкое понижение температуры воздуха, дожди и грозы. Сухая и солнечная погода сохранится только в нескольких областях на востоке и юге страны.

Погода на востоке ожидается переменчивая и ветреная, до 12 м/с. Харьковская, Луганская и Донецкая области останутся в зоне теплого и сухого воздуха, осадки там не прогнозируются. Ночью +14 +17 градусов, днем от +26 до +29 градусов. В Полтаве и Днепре пройдет кратковременный дождь с грозой. Ночью +16 +18 градусов, днем от +24 до +28 градусов.

В южных областях пройдут грозы и начнет опускаться температура, сухо и тепло будет только в Крыму и в Херсоне. Ночью в регионе ожидается от +17 до +19 градусов, днем +22 +26 градусов, в Херсоне до +29 градусов. В Крыму без осадков, ночью +17 +19 градусов, днем +28 +30 градусов.

Север страны захватят грозы и кратковременные дожди. Ночная температура воздуха составит +13 +15 градусов, днем потеплеет всего до +21 +23 градусов.

На западе синоптики прогнозируют дожди и грозы. Ночью в регионе ожидается +11 +13 градусов, днем воздух прогреется до +19 +22 градусов.

В центральной части страны пройдут кратковременные дожди и грозы, ветер порывистый, до 12 м/с. Ночью +16 +18 градусов, днем от +21 до +24 градусов.

В Киеве 4 сентября резко упадет температура воздуха и пройдут кратковременные дожди с грозами. Ночью от +13 до +15 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +20 +22 градусов.

Погода в Украине 4 сентября

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