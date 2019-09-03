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Завтра в Украине ожидаются дожди и грозы

Новости » Общество    03.09.2019 - 18:24
Завтра в Украине ожидаются дожди и грозы
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Температура воздуха на Левобережье составит +30

Погода в Украине завтра, 4 сентября, будет дождливой, температура +30. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, 4 сентября в Украине, кроме восточной части, Крыму и Приазовье, местами ожидаются кратковременные дожди и грозы.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м / с.

Температура воздуха ночью в западных, северных, Винницкой областях и на крайнем востоке составит +10 +15 градусов, на остальной территории +16 +20. Днем столбики термометров прогреются до +19 +24, на Левобережье страны +25 +30 градусов.

Завтра в Украине ожидаются дожди и грозыНапомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве с 4 по 6 сентября ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Кроме того, погода в Украине способствует удерживанию уровня пожарной опасности практически на всей территории страны на протяжении 3-6 сентября.

По прогнозам синоптиков, опасная пожарная ситуация продержится с 3 по 6 сентября на всех территории Украины, кроме Львовской, Волынской и Ровенской областях.

Кроме того, в Житомирской и Винницкой областях объявили штормовое предупреждение. На западе страны и частично в центральных областях ожидаются грозы, местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/сек.

Также сегодня, 3 сентября, в Киеве ухудшится погода, ожидается усиление ветра и грозы. До конца суток 3 сентября ожидается гроза, порывы ветра 15-20 м / с (I уровень опасности, желтый).

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