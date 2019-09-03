Україну накриють грози і холодне повітря: яким областях приготуватися (карта)

Погода в Україні у середу, 4 вересня, зіпсується ще в декількох областях. Синоптики прогнозують різке зниження температури повітря, дощі і грози. Суха і сонячна погода збережеться тільки в кількох областях на сході і півдні країни.

Погода на сході очікується мінлива і вітряна, до 12 м/с. Харківська, Луганська і Донецька області залишаться в зоні теплого і сухого повітря, опади там не прогнозуються. Вночі +14 +17 градусів, вдень від +26 до +29 градусів. У Полтаві та Дніпрі пройде короткочасний дощ з грозою. Вночі +16 +18 градусів, вдень від +24 до +28 градусів.

В південних областях пройдуть грози і почне опускатися температура, сухо і тепло буде тільки в Криму та в Херсоні. Вночі в регіоні очікується від +17 до +19 градусів, вдень +22 +26 градусів, у Херсоні до +29 градусів. У Криму без опадів, вночі +17 +19 градусів, вдень +28 +30 градусів.

Північ країни захоплять грози і короткочасні дощі. Нічна температура повітря складе +13 +15 градусів, вдень потеплішає до +21 +23 градусів.

На заході синоптики прогнозують дощі та грози. Вночі в регіоні очікується +11 +13 градусів, удень повітря прогріється до +19 +22 градусів.

В центральній частині країни пройдуть короткочасні дощі і грози, вітер поривчастий, до 12 м/с. Вночі +16 +18 градусів, вдень від +21 до +24 градусів.

У Києві 4 вересня різко знизиться температура повітря і пройдуть короткочасні дощі з грозами. Вночі від +13 до +15 градусів, удень стовпчики термометрів піднімуться до +20 +22 градусів.

Погода в Україні 4 вересня

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