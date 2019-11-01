Украину накроют грозовые ливни и штормовой ветер: названа дата

Погода в Украине вскоре резко изменится - придет ноябрьское потепление, но повышение температуры будет сопровождаться ливнями, грозами и сильным порывистым ветром. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Изменения погодных условий произойдут уже в воскресенье, 3 октября, но суббота, 2 ноября, будет все еще холодной, а в некоторые западные области придет моросящий дождь. Вместе с циклоном придет и сильный, местами штормовой ветер.

Ближайшей ночью ожидаются заморозки до -5 градусов, на Харьковщине и Запорожье до -8, а температура в Донецкой и Луганской областях ночью будет составлять от -8 до -10. Днем в субботу +6... +11, а на северо-востоке от +3 до +5 выше нуля.

В Киеве 2 ноября ожидается от +6 до +8 градусов, ночью заморозки -1... -3. Осадки маловероятны.

Погода в Украине 2 ноября (фото: meteo.gov.ua)

В воскресенье, 3 ноября, ситуация кардинально изменится - существенно потеплеет, но дожди распространятся на весь Запад и Север страны.

Ночные заморозки останутся лишь в восточных областях. Температура от +10 до +15 в западных и южных областях, а в Центре, на Севере и Востоке - от +5 до +11 градусов.

Погода в Украине 3 ноября (фото: meteo.gov.ua)

С понедельника, 4 ноября, начнется потепление, которое еще более усилится 5 и 6 ноября (до +16... +20 на Западе и в южном регионе). Но повышение температуры будет сопровождаться порывистым ветром. Дожди, а местами ливни, с грозами будут в эти дни перемещаться с Запада на Восток.

Погода в Украине с 4 по 6 ноября (фото: meteo.gov.ua)

Стоит отметить, что Наталка Диденко также предупредила о сильных порывах ветра, которые ожидаются в Украине на ближайших выходных. По словам синоптика, штормовой ветер возможен по всей стране, кроме восточных областей.

Погода в Украине на выходных (скрин: facebook.com/tala.didenko)