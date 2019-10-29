Погода на 2020 год: украинцев предупредили о сюрпризах

Погода в 2020 году (фото: pixabay.com)

Климатолог рассказала украинцам, какой погоды стоит ждать в следующем году

Погода в 2020 году не будет существенно отличаться о той, которая была в прошлом. Такой прогноз для украинцев озвучила доктор физико-математических наук, заведующая отделения климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАНУ Вазира Мартазинова, передает Апостроф. Не стоит ждать глобальных катаклизмов и катастроф в следующем году, но аномальные температуры имеют место быть.

По словам Мартазиновой, последствия глобального потепления для Украины скажутся в повышении температуры воздуха летом и не такой снежной и холодной зимой. Зима в Украине не будет с большими снегопадами и морозами.

"В Украине же будущая зима не будет холоднее, чем прошлогодняя. Среднемесячные характеристики будут выше нормы 1961-1990 годов. Но в течение каждого месяца будет большая неустойчивость температуры – от холода к теплу. Могут появиться положительные дневные температуры. Хоть они и будут небольшими, но создадут условия, чтобы снежный покров не лег. Зима будет менее снежная, чем обычно",- отметила климатолог.

Влияние глобального потепления на Украину сказывается в аномальных погодных явлениях. Например, цветении весенних растений осенью. Также чувстуют изменение климата и птицы.

Глобальное потепление ощутит и Украина (фото: pixabay.com)

"Например, в этом году родилось очень много воробьев, а за лето все исчезли, сейчас воробьев мало в городе. Видимо, потому что было очень сухо, малыши не смогли выжить2, - рассказала Мартазинова.

Из-за изменений в глобальной циркуляции воздуха Украине стоит ожидать ураганы и наводнения.

"Самые сложные регионы - это Карпаты и Западная Украина. Но могут быть наводнения и в юго-восточных областях", - предупредила климатолог.