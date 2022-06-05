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Украину накроют грозовые дожди: где ожидается ухудшение погоды

Фото: погода в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине в воскресенье, 5 июня, погода будет с сильными осадками. На всей территории страны пройдут дожди с грозами. К тому часть регионов накроет сильным штормовым ветром и ощутимо похолодает.

Об этом говорится в прогнозе синоптиков Укргидрометцентра.

Погода на 5 июня

На западе Украины ожидается пасмурная погода, которая прояснится только вечером. Ночью будет идти сильный дождь, который закончится еще до наступления утра, но днем он ослабеет и продлится до вечера. Температура воздуха составит +19...+ 21 градус.

На Востоке в течение всего дня будет облачная и дождливая погода. Ночью дождя не прогнозируют. Столбики термометров покажут +26...+28 градусов

На севере также будут идти дожди с грозами. Днем и ночью пройдет дождь. Температура воздуха составит +19...+22 градуса.

На юге в течение дня воздух прогреется до +20...+29 градусов.

В Киеве пасмурная дождливая погода будет держаться не весь день. Утром и днем ожидается сильный дождь. Столбики термометра ночью покажут + 13...+15, днем около +20 градусов.

В Киевской области будет облачно с прояснениями. Ожидается дождь, днем возможна гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура в области ночью составит +11…+ 16 градусов, днем +18...+23.

Прогноз погоды в Украине на 5 июня

Напомним, что синоптики дали прогноз погоды на весь июнь.

Также мы писали, что обновили прогноз на первую декаду июня и предупредили о похолодании.

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Погода в Украине