Україну накриють грозові дощі: де очікується погіршення погоди

Погода на 5 червня

На Заході України очікується похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Вночі йтиме сильний дощ, який закінчиться ще до настання ранку, але вдень він послабшає та продовжиться до вечора. Температура повітря складатиме +19...+21 градус.

На Сході протягом усього дня буде хмарна та дощова погода. Вночі дощу не прогнозують. Стовпчики термометрів покажуть +26...+28 градусів

На Півночі також будуть йти дощі з грозами. Удень та вночі пройде дощ. Температура повітря складатиме +19...+22 градуси.

На Півдні протягом дня повітря прогріється до +20...+29 градусів.

У Києві похмура дощова погода триматиметься не весь день. Вранці та вдень очікується сильний дощ. Стовпчики термометра вночі покажуть +13...+15, вдень близько +20 градусів.

У Київській області буде хмарно з проясненнями. Очікується дощ, вдень можлива гроза. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура в області вночі становитиме +11...+16 градусів, вдень +18...+23.

Прогноз погоди в Україні на 5 червня